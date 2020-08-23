«Барселона» хочет приобрести ван де Бека и может включить в сделку Суареса

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может быть включён в сделку по покупке полузащитника «Аякса» Дони ван де Бека, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, новый главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман хочет усилить полузащиту. Клуб намерен расстаться с Иваном Ракитичем и Артуро Видалем. Хавбек «Аякса» и партнёр Френки Де Йонга по сборной Нидерландов не только помог бы омолодить костяк команды, но и повысил бы стабильность в полузащите.
Ван де Бек оценивается в € 45–50 млн. Как сообщают испанские СМИ, каталонцы не смогут потратить такую сумму. Есть вариант, при котором в сделку будет включён нападающий «Барселоны» Луис Суарес. В таком случае форвард отправится в нидерландский клуб, а Дони ван де Бек перейдёт к Куману с доплатой в размере € 20 млн.
Марк Овермарс, спортивный директор «Аякса», очень заинтересован в том, чтобы Суарес снова был в его команде. Однако уругваец не хочет покидать испанский клуб.
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