«Уфа» ответила арбитру Федотову на слова о судействе в матче с «Ростовом»

Пресс-служба «Уфы» ответила арбитру Игорь Федотову, который назвал нормальным судейство Михаила Вилкова в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:1).

«Эксперт» Федотов, вы точно этот матч смотрели?" — говорится в официальном «твиттере» башкирского клуба.

Права на видео принадлежат РФС.

Напомним, что в конце первого тайма был удалён нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов. Арбитр показал футболисту красную карточку после использования видеоповтора.



После матча председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов потребовал проверить Вилкова на детекторе лжи, а также пригрозил снятием команды с чемпионата России.

«Уфа», набрав в четырёх турах четыре очка, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.