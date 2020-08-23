Кикнадзе: Смолов будет играть в «Локомотиве». Нет обстоятельств, чтобы думать по-другому

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал информацию об интересе к нападающему Фёдору Смолову со стороны клубов из Европы.
«Что касается Смолова, то ложная информация, которая появляется в медиа, настолько далека от действительности… У меня нет обстоятельств, чтобы думать по-другому, — Федя будет играть в «Локомотиве», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Как стало известно «Чемпионату», «Уэска», которая вышла в Примеру, хочет взять нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова в аренду, но москвичи не согласны на такие условия. Уход форварда возможен только на полноценной основе.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что Смолов перейдёт в аренду в «Фенербахче» с правом выкупа за € 4 млн. Срок арендного соглашения — один год. «Фенербахче» заплатит «Локомотиву» € 1 млн.
- 23 августа 2020
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