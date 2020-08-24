«Бавария» сделала второй требл, догнав «Барселону»

Мюнхенская «Бавария» сделала требл, выиграв Лигу чемпионов, чемпионат Германии и национальный Кубок в нынешнем сезоне.
Подобное достижение удалось «Баварии» во второй раз в истории. Предыдущий раз мюнхенцы сделали требл в сезоне-2012/2013. «Бавария» стала вторым клубом, который сделал два требла. Ранее подобное удавалось «Барселоне» (сезоны-2008/2009 и 2014/2015). По одному треблу делали «Селтик» (1966/1967), «Аякс» (1971/1972), ПСВ (1987/1988), «Манчестер Юнайтед» (1998/1999) и «Интер» (2009/2010).
Кроме того, требл, но с учётом побед в Кубке УЕФА, делали «Порту» (2002/2003) и ЦСКА (2004/2005).
«Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль». Немецкий и английский клубы делят 3-е место в истории турнира. Чаще победителями Лиги чемпионов становились только «Милан» (7) и мадридский «Реал» (13).
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