Фанатскую трибуну «Спартака» закроют на один матч за расистские выкрики в адрес Гильерме
Фанатскую трибуну «Спартака» закроют на один матч за расистские выкрики фанатов во время матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Выкрики были адресованы вратарю «железнодорожников», натурализованному бразильцу Маринато Гильерме.
Сегодня, 24 августа, инцидент обсудят на экстренном заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.
Встреча «Спартак» — «Локомотив» завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Авторами забитых мячей в ворота гостей стали Джордан Ларссон и Александр Соболев, гол в ворота «Спартака» в свой актив записал Мурило.
Следующий домашний матч «Спартак» проведёт 29 августа. В матче 6-го тура РПЛ красно-белым предстоит встреча с тульским «Арсеналом».
«Хороший понедельник – это когда вчера было так!» «Спартак» — о победе над «Локо»
- 24 августа 2020
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