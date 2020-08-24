Фанатскую трибуну «Спартака» закроют на один матч за расистские выкрики в адрес Гильерме

Фанатскую трибуну «Спартака» закроют на один матч за расистские выкрики фанатов во время матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Выкрики были адресованы вратарю «железнодорожников», натурализованному бразильцу Маринато Гильерме.

Сегодня, 24 августа, инцидент обсудят на экстренном заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

Встреча «Спартак» — «Локомотив» завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Авторами забитых мячей в ворота гостей стали Джордан Ларссон и Александр Соболев, гол в ворота «Спартака» в свой актив записал Мурило.

Следующий домашний матч «Спартак» проведёт 29 августа. В матче 6-го тура РПЛ красно-белым предстоит встреча с тульским «Арсеналом».