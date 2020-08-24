«Краснодар» подал жалобу на судейство в матче с «Уралом». Клуб указал 11 спорных эпизодов

Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» подал жалобу в Судейско-экспертную комиссию при Президенте РФС на 11, по мнению клуба, ошибочных, решений арбитра Евгения Турбина в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0). В том числе «Краснодар» считает неправильным решение Турбина и VAR не назначить пенальти в ворота «Урала» на 88-й минуте матча.
«Краснодар», набрав в четырёх турах шесть очков, занимает седьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Следующий матч краснодарский клуб проведёт 26 августа с московским ЦСКА. Матч состоится в Краснодаре на одноимённом стадионе. Обслужит матч арбитр Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), ассистировать ему будут судьи на линиях Егор Болховитин (Ленинградская область) и Александр Богданов (Верея). Резервный судья — Юнус Кошко (Белореченск).
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