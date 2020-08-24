В «Манчестер Сити» заявили, что не обижаются на УЕФА за дисквалификацию из еврокубков

Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак отметил, что клуб не держит обиду на УЕФА за отстранение от еврокубков.
«Жизнь слишком коротка, чтобы таить обиду. Лига чемпионов — это важный турнир. Одно из самых престижных соревнований в мире спорта. Это тут турнир, который мы хотим выиграть. Да, эпизод с дисквалификацией был вызовом, но он остался позади. Мы сосредоточены на победе в Лиге чемпионом и установлении конструктивных отношений с УЕФА. Мы не обижаемся», — приводит слова Аль-Мубарака Goal.com.
Напомним, УЕФА дисквалифицировал «горожан» из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей. Клуб обвинялся в финансовых махинациях со спонсорскими контрактами. Первоначальный срок отстранения команды составлял два сезона, однако манкунианцы подали апелляцию на решение организации. В июле Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил дисквалификацию «Манчестер Сити».
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