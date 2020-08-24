Евсеев: Карпин сделал в Ростове отличную команду

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал проигрыш в матче 4-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).

«Несколько раз смотрел на фото, где мы с Валерой Карпиным идём и улыбаемся. Всегда относился к нему с большим уважением как к игроку, как к человеку, а сейчас и как к тренеру. Он сделал в Ростове отличную команду. Мало иметь сильных игроков, надо ещё и объединить их.

Готовились к «Ростову», но 1-й тайм доставил нам неудобства. Была тактическая заготовка у соперника, с которой до перерыва справиться не удавалось. При владении мячом гости начинали атаки диагональным пасом от центральных защитников на край, куда к крайнему нападающему заходил крайний защитник. Ситуация была сначала два игрока против двух, но туда ещё и смещался один из центральных полузащитников соперника. В итоге подбор был за «Ростовом». Во 2-м тайме этого уже не было. Объяснили, к тому же мы начали играть в 3 опорных, опустившись чуть ниже. «Помогло» удаление Кротова. Наверное, когда остались в меньшинстве ещё в 1-м тайме, «Ростов» посчитал, что они нас дожмут. Но много моментов им создать не дали. Было два-три. Обидно, что прозевали быструю атаку, когда был перевод мяч с фланга на фланг, а затем прострел. Ребята выложились без остатка. Пытались в меньшинстве идти вперёд. Забить не удалось. Хотя не могу сказать, что проиграли заслуженно. Да, было трудно, и не только потому, что играли вдесятером. «Ростов» — очень хорошая команда. Но всё равно обидно. Грустить некогда. Завтра летим в Казань. В среду — матч с «Рубином», — написал Евсеев в своём «инстаграме».