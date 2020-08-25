В «Марселе» выявлено ещё три случая заражения коронавирусом
В «Марселе» выявлено ещё три случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба в "Твиттере".
Клуб проинформировал Лигу профессионального футбола Франции, имена заразившихся представителей «Марселя» не называются.
Напомним, из-за коронавируса матч 1-го тура Лиги 1 «Марсель» — «Сент-Этьен» был перенесён. Игра должна была состояться 21 августа. Теперь встреча пройдёт 16 или 17 сентября. Окончательная дата будет определена по согласованию с основным телевещателем матчей чемпионата Франции. 30 августа «Марселю» предстоит встреча с «Брестом».
В минувшем сезоне Лиги 1 «Марсель» занял второе место, гарантировав себе участие в Лиге чемпионов. «Сант-Этьен» расположился по итогам чемпионата на 17-м месте.
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