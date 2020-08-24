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Болельщики «Марселя» отпраздновали поражение «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

Болельщики «Марселя» отпраздновали поражение «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Болельщики «Марселя» отпраздновали поражение «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что фанаты «ПСЖ» устроили погромы в Париже после финала ЛЧ. Полиция применила газ и дубинки.

В финальном матче Лиги чемпионов, который состоялся в Лиссабоне, мюнхенская «Бавария» обыграла парижский «ПСЖ» со счётом 1:0 и стала победителем турнира. «Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль». Немецкий и английский клубы делят 3-е место в истории турнира. Чаще победителями Лиги чемпионов становились только «Милан» (7) и мадридский «Реал» (13).

«ПСЖ» — принципиальный соперник «Марселя». В дни матчей с участием этих команд нередко происходят столкновения болельщиков.

Неймар корчился от боли и плакал из-за поражения в финале ЛЧ, его успокаивал Алаба. Фото
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