Месси решил покинуть «Барселону» из-за дружбы с Суаресом

Стала известна одна из причин, по которой форвард «Барселоны» Лионель Месси хочет покинуть клуб. Как сообщает Mundo Deportivo, Месси решил покинуть каталонский клуб после того, как новый наставник «Барселоны» Рональд Куман сообщил форварду Луису Суаресу, с котором дружит аргентинец, что не заинтересован в его услугах.

Сообщается, после поражения в матче с «Баварией» (2:8) в Лиге чемпионов Месси и Суарес проводили время вместе в доме Лионеля и изучали различные сценарии в команде. На следующий день после того, как Куман сообщил Суаресу о том, что не рассчитывает не него, Месси отправил «Барселоне» письмо, в котором уведомил о желании покинуть клуб.

Напомним, футболист решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Впрочем, каталонский клуб не собирается отпускать футболиста меньше, чем за € 700 млн, которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Если Месси попробует расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, «Барселона» готова судиться с игроком.

В минувшем сезоне 33-летний Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и 26 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. Форвард — воспитанник «Барселоны», лучший бомбардир в истории клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.