«Барселона» объявила, что Месси просит отпустить его бесплатно

«Барселона» сообщила, что в документе, отправленном в клуб нападающим Лионелем Месси, упоминается пункт, позволяющий ему уйти бесплатно в конце сезона, информирует The Telegraph.

Тем не менее в клубе заявили, что срок для активации опции о расторжении контракта истёк в июне, поэтому «Барселона» обратится за юридической консультацией.

Напомним, интерес к аргентинцу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» и «Интер».



В минувшем сезоне 33-летний Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и 26 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. Форвард — воспитанник «Барселоны», лучший бомбардир в истории клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.