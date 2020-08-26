Наставник «Вест Бромвича» Билич сообщил о желании купить Влашича

Главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич сообщил, что хотел бы видеть в своей команде полузащитника ЦСКА Николу Влашича.

«Я хотел бы привести его», о Влашиче и я был бы очень счастлив, если бы нам удалось его купить. Однако, нужно будет заплатить ЦСКА больше деньги. «Зенит» ему много предложил, «Наполи» тоже. Когда вы спрашиваете меня, кого я хочу привезти, это именно он», — приводит слова Билича Express and Star со ссылкой на Index HR.

Ранее сообщалось, что «Наполи» предложит ЦСКА € 20 млн за Николу Влашича.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019 году «армейцы» выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хорват принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.