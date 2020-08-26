Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Севилья» интересуется футболистом мадридского «Реала»

«Севилья» интересуется футболистом мадридского «Реала»
Футбол / Испания 0

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Оскар Родригес попал в сферу интересов «Севильи». Команда намерена заполучить в состав универсального испанского футболиста, который в сезоне-2019/2020 на правах аренды выступал за «Леганес», сообщает Marca.

Родригес способен занять любую позицию в центре поля, а его сильной стороной является мастерская реализация стандартных положений. Главный тренер «Севильи» Юлен Лопетеги рассчитывает, что Оскар станет равноценной заменой Энверу Банеге.

«Сливочные» оценили трансфер испанского полузащитника в € 20 млн. В сезоне-2019/2020 Родригес провёл 30 матчей в футболке «Леганеса». Он забил девять голов и отдал три результативные передачи. Помимо Оскара «Севилья» намерена приобрести полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.

«Покидаю клуб всей моей жизни, но я счастлив». Банега — об уходе из «Севильи»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020