«Севилья» интересуется футболистом мадридского «Реала»

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Оскар Родригес попал в сферу интересов «Севильи». Команда намерена заполучить в состав универсального испанского футболиста, который в сезоне-2019/2020 на правах аренды выступал за «Леганес», сообщает Marca.
Родригес способен занять любую позицию в центре поля, а его сильной стороной является мастерская реализация стандартных положений. Главный тренер «Севильи» Юлен Лопетеги рассчитывает, что Оскар станет равноценной заменой Энверу Банеге.
«Сливочные» оценили трансфер испанского полузащитника в € 20 млн. В сезоне-2019/2020 Родригес провёл 30 матчей в футболке «Леганеса». Он забил девять голов и отдал три результативные передачи. Помимо Оскара «Севилья» намерена приобрести полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.
- 26 августа 2020
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