Британский теннисист Маррей: Месси переходит в «Хайберниан»?

Британский теннисист Энди Маррей в ходе общения с журналистами после поражения на турнире в Нью-Йорке отреагировал на известие о желании Лионеля Месси покинуть «Барселону».
«Он переходит в „Хайберниан“? — пошутил Маррей.
Шотландский клуб в »твиттере" так прокомментировал реплику теннисиста: «Мы старались держать это в секрете пока сделка не закончена, Энди».
Маррей также добавил, что хотел бы видеть Лионеля в АПЛ.
«Я бы хотел, чтобы он играл в Премьер-лиге. И мне всё равно, за кого он будет играть. Я болею за „Арсенал“, но не думаю, что он к ним перейдёт.
Это было бы здорово для Премьер-лиги. Может быть, у нас появится возможность несколько раз увидеть его вживую. Я видел несколько его матчей, когда он был гораздо моложе. Когда я жил в Барселоне, то пару раз ходил на игры", — цитирует Маррея The Sun.
- 26 августа 2020
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