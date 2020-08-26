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Британский теннисист Маррей: Месси переходит в «Хайберниан»?

Британский теннисист Маррей: Месси переходит в «Хайберниан»?
Футбол / Англия 0

Британский теннисист Энди Маррей в ходе общения с журналистами после поражения на турнире в Нью-Йорке отреагировал на известие о желании Лионеля Месси покинуть «Барселону».

«Он переходит в „Хайберниан“? — пошутил Маррей.

Шотландский клуб в »твиттере" так прокомментировал реплику теннисиста: «Мы старались держать это в секрете пока сделка не закончена, Энди».

Маррей также добавил, что хотел бы видеть Лионеля в АПЛ.

«Я бы хотел, чтобы он играл в Премьер-лиге. И мне всё равно, за кого он будет играть. Я болею за „Арсенал“, но не думаю, что он к ним перейдёт.

Это было бы здорово для Премьер-лиги. Может быть, у нас появится возможность несколько раз увидеть его вживую. Я видел несколько его матчей, когда он был гораздо моложе. Когда я жил в Барселоне, то пару раз ходил на игры", — цитирует Маррея The Sun.

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