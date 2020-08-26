Фининьо: в «Локо» Лоськов постоянно кричал, чтобы я отдал мяч, а я не понимал по-английски

Бывший защитник «Локомотива» Фининьо поделился воспоминаниями о первой тренировке в основном составе «железнодорожников».
«Какие ситуации случались на поле? Первая тренировка. Вы же знаете Дмитрия Лоськова – у «Локомотива» всегда мяч через него ходил. А я был крайним защитником, и меня никто не предупредил. Получалось так, что я вообще не отдавал ему мяч – ни одного паса на него. Мне хотелось идти в дриблинг. Тем более я сначала два месяца адаптировался в дубле и там постоянно шёл в обводку. Мне казалось, что в главной команде от меня требуется то же самое.
Лоськов мне постоянно кричал «отдай мне мяч», а я же по-английски не понимаю. Тренировку даже пришлось остановить. Один из тренеров отвёл меня в зал, включил видео и целый час показывал, что от меня требуется. Через пару дней я сказал: «А-а-а, ну теперь я понял, чего вы хотите», — сказал Фининьо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Полное интервью с Фининьо читайте на «Чемпионате».
- 26 августа 2020
-
16:03
-
15:59
-
15:52
-
15:51
-
15:39
-
15:30
-
15:30
-
15:25
-
15:04
-
15:03
-
14:52
-
14:34
-
14:13
-
13:56
-
13:36
-
13:35
-
13:16
-
13:08
-
12:54
-
12:49
-
12:44
-
12:25
-
12:17
-
11:51
-
11:40
-
11:16
-
11:15
-
10:57
-
10:55
-
10:41
-
10:08
-
10:05
-
09:58
-
09:48
-
09:45