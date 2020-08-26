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Фининьо: в Бразилии по общедоступному ТВ показывают только бразильскую и российскую лиги

Фининьо: в Бразилии по общедоступному ТВ показывают только бразильскую и российскую лиги
Футбол / РПЛ 0

Бывший защитник «Локомотива» Фининьо рассказал, как в Бразилии относятся к Российской Премьер-Лиге.

«Как чемпионат России воспринимают в Бразилии? Увы, в Бразилии не сильно следят за восточноевропейским футболом, — говорит он. — И российским, и украинским. Хотя это сильные лиги. Тут нужно понимать, что по общественному телевидению обычно показывают лишь бразильский футбол. А уже на спутниковых каналах французская, итальянская и прочие лиги, а также еврокубки. Разве что финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов показываются бесплатно. А теперь у нас две лиги на общедоступном телевидении – бразильская и российская. Теперь большая аудитория знакомится с РПЛ», — сказал Фининьо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Полное интервью с Фининьо читайте на «Чемпионате».

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