Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Карпин: травмы Мамаева и Норманна подкосили «Ростов»

Карпин: травмы Мамаева и Норманна подкосили «Ростов»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу в матче с «Уралом» (1:0).

«В игровом плане 60-70 минут — всё понравилось. Мы играли на день позже, чем «Урал», силы начали иссякать где-то после 60-той минуты, плюс травмы Мамаева до игры и Норманна в конце первого тайма подкосили. Норманн не играл 90 минут, как должен был, пришлось менять. Менять особо не на кого, поэтому после 70-той минуты нас подкосило немного.

Насколько серьёзная травма у Норманна, понимания пока нет. Но только то, что в «Уфе» за такой же фол показали красную. Меня больше удивляет это. Травма, дай бог, чтобы не серьёзная.

Мамаев получил повреждение за день до игры в безобидном моменте. В каждой игре в первом тайме происходят замены. В этом графике без нормальной подготовки, а ее не было у всех команд, обилие травм – нормальное явление", — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

Гол Хасимото принёс победу «Ростову» во втором матче подряд
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020