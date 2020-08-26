Карпин: травмы Мамаева и Норманна подкосили «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу в матче с «Уралом» (1:0).

«В игровом плане 60-70 минут — всё понравилось. Мы играли на день позже, чем «Урал», силы начали иссякать где-то после 60-той минуты, плюс травмы Мамаева до игры и Норманна в конце первого тайма подкосили. Норманн не играл 90 минут, как должен был, пришлось менять. Менять особо не на кого, поэтому после 70-той минуты нас подкосило немного.



Насколько серьёзная травма у Норманна, понимания пока нет. Но только то, что в «Уфе» за такой же фол показали красную. Меня больше удивляет это. Травма, дай бог, чтобы не серьёзная.

Мамаев получил повреждение за день до игры в безобидном моменте. В каждой игре в первом тайме происходят замены. В этом графике без нормальной подготовки, а ее не было у всех команд, обилие травм – нормальное явление", — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».