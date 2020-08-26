«Матвей понимает, что обиды не помогут». Мусаев — о невызове Сафонова в сборную

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча с ЦСКА (1:1) высказался о невызове в сборную России голкипера Матвея Сафонова.
«Сафонов — взрослый и умный парень. Понимает, что обиды не помогут. Нужно всё доказывать только на поле, как он делал и сегодня. Так всегда: нужно доказывать сегодня на поле за клуб, нужно завтра доказывать в молодёжной сборной. Другого пути нет. Когда тренер решит, тогда Матвей и будет в составе национальной сборной», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с заявкой на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией. В списке значится 26 футболистов, среди них три вратаря — Маринато Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи“), Антон Шунин (»Динамо»).
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