«Матвей понимает, что обиды не помогут». Мусаев — о невызове Сафонова в сборную

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча с ЦСКА (1:1) высказался о невызове в сборную России голкипера Матвея Сафонова.



«Сафонов — взрослый и умный парень. Понимает, что обиды не помогут. Нужно всё доказывать только на поле, как он делал и сегодня. Так всегда: нужно доказывать сегодня на поле за клуб, нужно завтра доказывать в молодёжной сборной. Другого пути нет. Когда тренер решит, тогда Матвей и будет в составе национальной сборной», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с заявкой на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией. В списке значится 26 футболистов, среди них три вратаря — Маринато Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи“), Антон Шунин (»Динамо»).