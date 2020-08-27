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Представлена обновлённая форма сборной России к Евро-2020

Представлена обновлённая форма сборной России к Евро-2020
Футбол / Сборная России 0

Adidas и Российский футбольный союз представили обновлённый образец формы, в которой сборная России выступит на Евро-2020.

«Благодаря совместной работе с болельщиками и РФС, аdidas создал обновлённый дизайн джерси, сделал его классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы футбольной сборной — красный и белый", — говорится в сообщении производителя.

Финальный турнир Евро-2020 запланирован с 11 июня по 11 июля 2021 года. По регламенту каждая сборная должна иметь два комплекта формы. Гостевой вариант национальная команда России представит позднее.

Сборной России в ближайшее время предстоит провести два матча Лиги наций – с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября).

Первый канал покажет матчи сборной России в Лиге наций с Сербией и Венгрией
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