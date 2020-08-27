Максименко спасла перекладина, фанаты хозяев устраивали слэм. Фото «Ротор» — «Спартак»

26 августа в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги волгоградский «Ротор» со счётом 0:1 проиграл московскому «Спартаку».

Счёт был открыт в начале второго тайма — на 55-й минуте автором забитого мяча стал Зелимхан Бакаев, реализовав 11-метровый, назначенный за фол на форварде красно-белых Александре Соболеве.

«Спартак», набрав 11 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (1) — на последнем, 16-м месте.



В 6-м туре «Спартак» дома примет тульский «Арсенал». «Ротор» в гостях встретится с «Химками». Матчи состоятся 29 августа.



Лучшие кадры с матча «Ротор» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.