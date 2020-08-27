«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Ротором»

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги волгоградский «Ротор» со счётом 0:1 проиграл московскому «Спартаку». Встреча состоялась в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». Обслуживал матч арбитр Алексей Сухой (Люберцы), ассистировали судьи на линиях Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Алексей Ширяев (Ставрополь).
Пресс-служба московского клуба представила ролик, показав, что осталось за кадром матча. На видео — полёт команды в самолёте, прибытие на стадион, разминка в преддверии матча и ключевые моменты встречи, а также благодарность болельщикам после финального свистка.
Ролик можно посмотреть в YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат РФС.
«Спартак», набрав 11 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (1) — на последнем, 16-м месте.
- 27 августа 2020
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