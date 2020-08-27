Мюллер: уход Месси из «Барселоны» — это интересно для футбола

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о желании аргентинского форварда Лионеля Месси покинуть «Барселону».



«Рано или поздно день ухода Месси из „Барселоны“ должен был наступить. Конечно, можно было предположить, что это произойдёт, когда он завершит карьеру, но теперь всё по-другому.



Месси — один из лучших футболистов на планете. Возможно, он лучший за последние 100 лет, хотя у каждого своё мнение. Если спросите Пеле, он может взглянуть на вещи немного по-другому. Теперь произойдут изменения. Думаю, это будет интересно для футбола. Помимо фанатов „Барселоны“ никто не относится к этому плохо. Всем интересно, какие новые пути могут открыться», — приводит слова Мюллера Goal.com.

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