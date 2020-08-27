Агент ответил на высказывание экс-президента «Локомотива» о «сбитом лётчике» Смолове

Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, ведущей дела форварда «Локомотива» Фёдора Смолова, прокомментировал высказывание экс-президента московского клуба Николая Наумова.

«Смолов после „Сельты“ играет и забивает, имеет как контракт с „Локомотивом“, так и предложения из других клубов. А вы после „Локомотива“ уже много лет никому в футболе не нужны. Так кто из вас сбитый лётчик? Потому что быть другом Якунина — не значит разбираться в футболе», — сказал Муминов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Наумов прокомментировал игру Фёдора Смолова в последних матчах за «железнодорожников», заявив, что футболист после возвращения из «Сельты» напоминает «сбитого лётчика».