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Экс-форвард «Рубина» Жонатас покинул «Эльче»

Экс-форвард «Рубина» Жонатас покинул «Эльче»
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий казанского «Рубина» Жонатас ушёл из «Эльче», сообщает пресс-служба испанского клуба на своей странице в «Твиттере». 30-летний бразильский форвард стал свободным агентом.

Жонатас выступал в составе казанского «Рубина» с 2016 по 2017 год, после чего перешёл в «Ганновер». Зимой 2020 года бразильский футболист подписал контракт с «Эльче». В составе испанского клуба Жонатас сыграл в 16 матчах и забил 7 мячей. Бразильский форвард помог «Эльче» добиться повышения в классе.

Напомним, в марте 2020 года у Жонатаса была диагностирована коронавирусная инфекция. В апреле бразильский футболист сообщил о выздоровлении.

Заразившийся коронавирусом Жонатас рассказал о выздоровлении
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