Экс-форвард «Рубина» Жонатас покинул «Эльче»

Бывший нападающий казанского «Рубина» Жонатас ушёл из «Эльче», сообщает пресс-служба испанского клуба на своей странице в «Твиттере». 30-летний бразильский форвард стал свободным агентом.



Жонатас выступал в составе казанского «Рубина» с 2016 по 2017 год, после чего перешёл в «Ганновер». Зимой 2020 года бразильский футболист подписал контракт с «Эльче». В составе испанского клуба Жонатас сыграл в 16 матчах и забил 7 мячей. Бразильский форвард помог «Эльче» добиться повышения в классе.

Напомним, в марте 2020 года у Жонатаса была диагностирована коронавирусная инфекция. В апреле бразильский футболист сообщил о выздоровлении.