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«Атлетико» отклонило предложение «Барселоны» об обмене Жоау Фелиша на Гризманна

«Атлетико» отклонило предложение «Барселоны» об обмене Жоау Фелиша на Гризманна
Футбол / Испания 0

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу пытался провернуть грандиозный обмен с мадридским «Атлетико» в преддверии встречи 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (2:8), утверждает Marca.

Всего за несколько дней до катастрофического вылета из Лиги чемпионов, в результате которого «Барселона» проиграла мюнхенской «Баварии» (2:8), Бартомеу сделал неожиданное предложение мадридскому «Атлетико»: президент «Барселоны» предложил Антуану Гризманну вернуться в свой бывший клуб в рамках обмена, который позволил бы, в свою очередь, Жоау Фелишу примерить футболку сине-гранатовых. Однако «Атлетико» это предложение не заинтересовало, и руководство «матрасников» решило отклонить предложение Бартомеу.

Антуан Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года. Сумма трансфера французского футболиста составила € 120 млн. В составе каталонского клуба он провёл 48 матчей, в которых отметился 15 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

Фелиш перешёл в «Атлетико» из лиссабонской «Бенфики» 3 июля 2019 года за € 126 млн. В прошедшей кампании Жоао забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи в 36 матчах за «Атлетико» во всех турнирах.

«Атлетико» отказался продать Фелиша клубу АПЛ за € 150 млн. Ранее им интересовался «Сити»
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