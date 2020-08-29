«Лидс» объявил о переходе Родриго из «Валенсии» за рекордную для клуба сумму

«Лидс Юнайтед» объявил о переходе нападающего «Валенсии» Родриго Морено за рекордную для клуба сумму, сообщает официальный сайт английской команды.



29-летний футболист успешно прошёл медицинское обследование и подписал четырёхлетний контракт.

Сообщалось, что английский клуб заплатит за футболиста € 30 млн плюс бонусы. На трансфере форварда настоял главный тренер «Лидса» Марсело Бьельса.



Родриго перешёл в «Валенсию» летом 2015 года из лиссабонской «Бенфики». Сумма трансфера составила € 30 млн. В минувшем сезоне 29-летний форвард принял участие в 27 матчах чемпионата Испании (23 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей и семи результативных передач, а также получил две жёлтые и одну красную карточки.



«Лидс Юнайтед» по итогам прошлого сезона завоевал путёвку в Премьер-лигу.