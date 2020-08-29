Тедеско: ротация может навредить структуре игры. Это сильно портило мне жизнь в «Шальке»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1) объяснил, почему не использует ротацию состава.

«Следим за темпами восстановления, график непростой. Каждый день делаем тесты. Ротация иногда может навредить структуре игры. Подобные ситуации очень сильно портили мне жизнь в «Шальке». Делали ротацию из-за ЛЧ, играть было непросто. Когда ты на ходу, победы помогают восстанавливаться быстрее. Решили оставить тот же стартовый состав. Обошлось без травм, за исключением Понсе. Он сделал один неудачный шаг, который привёл к мышечной травме.



Сегодняшняя игра, в которой ребятам было непросто, имела ошибки. Мы хотели больше задействовать фланги, но теряли мячи в центре. Если бы больше флангов использовали, то и процент владения мячом был бы больше. 70% — хорошо, но мы теряли мячи. Можно было иметь и 80%.

При нашей схеме очень важна игра левого и правого центральных защитников. Во втором тайме «Арсенал» играл по схеме 5-4-0, мы могли разыгрывать преимущество, когда либо Джикия, либо Маслов продвигались с мячом в центр, а опорник перемещался на фланг, где мы получали бы преимущество. Не так важно, по какой схеме играешь, важно, как ты ее используешь", — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.