Клопп попросил не винить в проигрыше «Арсеналу» Брустера, не забившего пенальти

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение в матче с «Арсеналом» за Суперкубок Англии.

«То, что Риан не забил пенальти, ему не навредит. Если кто-то виноват в его промахе, так это я. Хотел, чтобы он пробил, потому что он настоящий финишёр, он уверен в себе. Сегодня не получилос. Так бывает в жизни и в футболе.



Мы все должны учиться и доказывать, что можем справляться с поражениями. Если бы он забил, а кто-то нет, это было то же самое. Промахнуться может каждый. Я никогда не видел, чтобы Риан мазал с точки, но такое случается», — цитирует Клоппа Goal.

В матче за Суперкубок Англии «Арсенал» обыграл «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 1:1 (5:4 в серии пенальти). «Арсенал» выиграл трофей в 16-й раз в своей истории.



В серии пенальти удачливее оказались футболисты «Арсенала» — 5:4. Единственный нереализованный 11-метровый — на счету Риана Брустера.