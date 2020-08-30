Крыховяк не сыграет с «Зенитом» из-за воспаления икроножной мышцы

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк не сыграет в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» из-за воспаления икроножной мышцы, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Встреча «железнодорожников» и сине-бело-голубых пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. В бригаду войдут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Павел Кукуян (Сочи).



«Зенит» набрал в 5 матчах 12 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (7) — на 7-м месте. Лидером чемпионата является московский «Спартак» (14).