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«Тоттенхэм» представил Доэрти роликом, на котором Мэтт удалил твиты в поддержку «Арсенала»

«Тоттенхэм» представил Доэрти роликом, на котором Мэтт удалил твиты в поддержку «Арсенала»
Футбол / Англия 0

Пресс-служба «Тоттенхэм Хотспур» представила новичка команды, защитника Мэтта Доэрти, видеороликом, в котором футболист удаляет старые твиты со словами поддержки в адрес лондонского «Арсенала».

Видео можно посмотреть в «твиттере» клуба.

Футболист подписал контракт до 2024 года и будет выступать за «шпор» под вторым номером.

28-летний Доэрти ранее выступал за «Вулверхэмптон». Он перешёл туда из ирландского «Богемиана» в июле 2010 года. Мэтт провёл более 300 матчей за «волков» во всех соревнованиях. Он прошёл путь с командой от первой лиги до высшего английского дивизиона. С тех пор как «Вулверхэмптон» вернулся в Премьер-лигу в 2018 году, ирландец сыграл 95 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 15 результативных передач. С 2018 года Доэрти вызывается в сборную Ирландии.

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