Ла Лига встала на сторону «Барселоны» в ситуации с возможным уходом Лионеля Месси

Ла Лига выступила с заявлением о ситуации с возможным уходом нападающего Лионеля Месси из «Барселоны», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».



В заявлении утверждается, что действующий контракт Месси с каталонским клубом остаётся в силе. Единственный способ покинуть команду — заплатить € 700 млн, которые прописаны в качестве суммы отступных в соглашении аргентинского футболиста.

Напомним, Месси сообщил «Барселоне» о желании покинуть клуб. Сообщалось, что «Манчестер Сити» является главным претендентом в борьбе за аргентинского футболиста. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола находится в Барселоне. Специалист договорился о встрече с Месси, чтобы обсудить будущее футболиста. Сегодня, 30 августа, Месси не прибыл на прохождение медицинского осмотра перед возобновлением тренировок.