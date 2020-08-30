Ла Лига встала на сторону «Барселоны» в ситуации с возможным уходом Лионеля Месси

Ла Лига выступила с заявлением о ситуации с возможным уходом нападающего Лионеля Месси из «Барселоны», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
В заявлении утверждается, что действующий контракт Месси с каталонским клубом остаётся в силе. Единственный способ покинуть команду — заплатить € 700 млн, которые прописаны в качестве суммы отступных в соглашении аргентинского футболиста.
Напомним, Месси сообщил «Барселоне» о желании покинуть клуб. Сообщалось, что «Манчестер Сити» является главным претендентом в борьбе за аргентинского футболиста. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола находится в Барселоне. Специалист договорился о встрече с Месси, чтобы обсудить будущее футболиста. Сегодня, 30 августа, Месси не прибыл на прохождение медицинского осмотра перед возобновлением тренировок.
- 30 августа 2020
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