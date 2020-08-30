Мещеряков: переход Миранчука важен не только для нас и него, но и для страны

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».

«Если всё будет подписано, мы будем болеть за Лёшу, чтобы у него получилось. Это важно не только для нас и игрока, но и для страны. Возможно, наши игроки будут стоить дороже. Сумма € 14 млн? Наверное, пресса лучше знает. Не хочу пока комментировать», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локомотив» и «Аталанта» достигли принципиальной договорённости о переходе Алексея Миранчука в итальянский клуб. Трансфер завершится, когда Алексей пройдёт медобследование.



Миранчук – воспитанник «Локомотива». За главную команду Алексей дебютировал 20 апреля 2013 года в игре с «Кубанью». За девять сезонов в составе «Локомотива» Миранчук провёл 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 голевых передач. Вместе с «Локомотивом» Миранчук стал чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и один раз — Суперкубок страны.