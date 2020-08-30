Александр Головин получил травму задней поверхности бедра

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму бедра в матче 2-го тура чемпионата Франции с «Метцем» (1:0).

«Александр Головин получил травму во время матча чемпионата Франции с «Метцем». По предварительной информации, речь идёт о повреждении мышц задней поверхности бедра. В ближайшее время Головин пройдёт дополнительное обследование, по результатам которого будет принято окончательное решение о приезде Александра в расположение сборной», — говорится в официальном «твиттере» сборной России.

Напомним, Головин был вызван в сборную России для участия в матчах Лиги наций. Подопечные Станислава Черчесова встретятся с национальной командой Сербии на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, начало матча — в 21:45 мск. Встреча со сборной Венгрии пройдёт в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш» 6 сентября и начнётся в 19:00 мск.