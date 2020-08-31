Тренер «Урала»: ничья в матче с «Сочи» — закономерный результат

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал ничейный результат матча 6-го тура РПЛ с «Сочи» (0:0).
«Как и предполагалась, была вязкая игра. В такой духоте больших скоростей мы видеть не могли. В первом тайме «Сочи» владел территориальным преимуществом, во втором мы забрали мяч и пытались проводить свои атаки. Моменты были как у «Сочи», так и у нас. Ничья — закономерный результат. Хотя у нас в конце была хорошая контратака, которая помогла бы нам увезти отсюда три очка. Но что есть, то есть.
Нам стоит тренировать атаку. Скоро восстановятся после травм Эль-Кабир, Панюков и Ефремов. Конечно, будем приступать к атакующим действиям. Хотелось бы, чтобы количество перешло в качество в этом компоненте игры.
Помазун четыре матча хорошо отстоял в воротах. Качество его игры удовлетворяет, поэтому и нет смысла его менять. Дальше будем смотреть. Впереди двухнедельная пауза, будет время и отдохнуть, и тренироваться. Но Годзюра мы не списываем.
Караев много боролся, много перемещался, прессинговал, делал то, что мы его просили. Неплохо вошёл. Хотелось бы больше индивидуальных действий в штрафной соперника. Но в первом тайме мяч туда не часто заходил. Поэтому поставлю ему четвёрку», — приводит слова Матвеева «Матч ТВ».
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