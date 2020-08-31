Коман — о возможном возвращении в «ПСЖ»: если Неймар будет там, это практически невозможно

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман отметил, что не планирует возвращаться в «Пари Сен-Жермен».



«Сложно сказать, буду ли я ещё когда-нибудь играть за „ПСЖ“. Если Неймар будет там, это практически невозможно. „ПСЖ“ не входит в мои карьерные планы. Думаю, у меня есть ещё восемь-десять лет, чтобы играть на высоком уровне, поэтому полностью исключить вероятность перехода в „ПСЖ“ я не могу. Я сохранил хорошие воспоминания о времени, проведённом в стане парижан.



»ПСЖ" всегда был моим любимым клубом. Но решение покинуть «ПСЖ» было правильным для меня. Если бы я не ушёл, возможно, не выиграл бы Лигу чемпионов. Я сделал непростой выбор, но всегда знал, что со своими данными могу выступать за большой клуб", — приводит слова Комана Goal.com со ссылкой на Telefoot.

Кингсли Коман: мне немного грустно за «ПСЖ»