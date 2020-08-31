Коман — о возможном возвращении в «ПСЖ»: если Неймар будет там, это практически невозможно

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман отметил, что не планирует возвращаться в «Пари Сен-Жермен».
«Сложно сказать, буду ли я ещё когда-нибудь играть за „ПСЖ“. Если Неймар будет там, это практически невозможно. „ПСЖ“ не входит в мои карьерные планы. Думаю, у меня есть ещё восемь-десять лет, чтобы играть на высоком уровне, поэтому полностью исключить вероятность перехода в „ПСЖ“ я не могу. Я сохранил хорошие воспоминания о времени, проведённом в стане парижан.
»ПСЖ" всегда был моим любимым клубом. Но решение покинуть «ПСЖ» было правильным для меня. Если бы я не ушёл, возможно, не выиграл бы Лигу чемпионов. Я сделал непростой выбор, но всегда знал, что со своими данными могу выступать за большой клуб", — приводит слова Комана Goal.com со ссылкой на Telefoot.
- 31 августа 2020
-
20:53
-
20:50
-
20:35
-
20:35
-
20:21
-
20:21
-
20:06
-
20:04
-
20:00
-
19:49
-
19:35
-
19:34
-
19:26
-
19:16
-
19:09
-
18:52
-
18:49
-
18:42
-
18:41
-
18:30
-
18:30
-
18:17
-
18:16
-
18:00
-
17:51
-
17:36
-
17:35
-
17:25
-
17:16
-
17:09
-
16:50
-
16:41
-
16:38
-
16:30
-
16:21