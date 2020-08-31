Андрей Мостовой: я приехал в сборную России, чтобы показать себя и проявить

Новичок сборной России полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился первыми впечатлениями от нахождения в расположении национальной команды.

«Ощущения отличные. Шёл к этому и давно хотел, чтобы это произошло. Когда все собрались, стало видно, как ребята все соскучились друг по другу. Все общительные, доброжелательные. Атмосфера очень хорошая. Некоторые моменты уже спрашивал у ребят из «Зенита» — что можно, что нельзя. Пока всё хорошо, всё нормально.



Приехал показать себя и проявить. Ознакомительный это сбор или нет — дело второе. Буду показывать всё что могу, на что способен, проявлять себя.



Больше всего был знаком с Джанаевым и Кудряшовым — мы вместе в «Сочи» были. Ну и с ребятами из «Зенита». Еще с Жемалетдиновым, Миранчуком — с ним был в дубле „Локомотива“.



В Сербии много хороших игроков, так что матч предстоит тяжёлый.



Миша Кержаков теперь меня тоже называет царём. Познакомился с Александром Мостовым в эфире «Матч ТВ». Он был в студии, а меня вывели по видеосвязи. Оказалось, он знает меня еще по „Долгопрудному", — приводит слова Мостового пресс-служба сборной России.