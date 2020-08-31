Мигел Данни: верю, что «Зенит» снова завоюет чемпионство

Бывший игрок «Зенита» Мигел Данни выразил мнение, что петербургский клуб вновь станет чемпионом России.

«Команда находится в хорошей форме. Да, в последних матчах не всё получилось. Но это всего два матча. Не стоит забывать, что «Зенит» провёл отличный сезон, стал чемпионом и совсем недавно выиграл Суперкубок. Сейчас встречи идут одна за другой, и у команды нет времени на восстановление, а пауза пригодилась бы при таком графике. Но, учитывая состав, думаю, «Зенит» снова станет чемпионом.

Клубы хорошо усилились. Но не думаю, что «Зениту» нужно чего-то опасаться в России. Это лучшая команда чемпионата. Не скажу, что с большим отрывом, но у клуба отличный состав. Верю, что «Зенит» снова завоюет чемпионство. Но российская лига действительно становится более конкурентной. «Спартак», «Локомотив», ЦСКА – они все претендуют на трофеи в последние годы. При этом сильная команда может проиграть практически любому сопернику — слабых в России не осталось, везде приходится прикладывать усилия, чтобы добыть три очка", — приводит слова Данни «ВсёПроСпорт».