Агент Тиля: Гус хочет уйти из «Спартака», но только в аренду

Агент Фулько ван Куперен, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Гуса Тиля, высказался о будущем футболиста.
«Гус хочет уйти из «Спартака», но только в аренду. Полноценный уход из клуба не рассматривается», — сказал ван Куперен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее сообщалось, что Тиль может перейти во «Фрайбург». Напомним, у полузащитника диагностировано повреждение связок голеностопного сустава, срок восстановления игрока составит около трёх недель. Футболист получил повреждение в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1). На 57-й минуте матча полузащитник заменил хавбека красно-белых Зелимхана Бакаева. Через 7 минут нидерландский футболист получил травму и не смог продолжить игру.
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