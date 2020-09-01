Агент Тиля: Гус хочет уйти из «Спартака», но только в аренду

Агент Фулько ван Куперен, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Гуса Тиля, высказался о будущем футболиста.



«Гус хочет уйти из «Спартака», но только в аренду. Полноценный уход из клуба не рассматривается», — сказал ван Куперен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что Тиль может перейти во «Фрайбург». Напомним, у полузащитника диагностировано повреждение связок голеностопного сустава, срок восстановления игрока составит около трёх недель. Футболист получил повреждение в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1). На 57-й минуте матча полузащитник заменил хавбека красно-белых Зелимхана Бакаева. Через 7 минут нидерландский футболист получил травму и не смог продолжить игру.