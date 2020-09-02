«Марсель» подписал экс-защитника «Интера» Нагатомо

«Марсель» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника сборной Японии Юто Нагатомо.
К провансальцам 33-летний футболист присоединился на правах свободного агента. Последним клубом Юто был «Галатасарай», цвета которого он защищал с 2018 года. За французскую команду игрок будет выступать под 25-м номером. Срок соглашения не уточняется.
Нагатомо также известен по игре за миланский «Интер» в период с 2011 по 2018 год. До перехода в стан «нерадзурри» защитник выступал за «Чезену» и «Токио». В сборную Японии вызывается с 2008 года. Всего за свою карьеру Юто завоевал пять трофеев: Кубок Джей-лиги, Кубок Италии, Кубок Азии и два титула чемпиона Турции.
В минувшем, досрочно завершённом сезоне «Марсель» занял второе место в турнирной таблице французской Лиги 1 и квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов.
- 2 сентября 2020
-
10:56
-
10:47
-
10:28
-
10:19
-
09:57
-
09:48
-
09:38
-
09:24
-
09:17
-
08:53
-
08:30
-
08:23
-
07:26
-
05:57
-
04:52
-
03:52
-
02:59
-
01:46
-
00:50
-
00:42
-
00:30
-
00:27
-
00:16
-
00:06
-
00:05
- 1 сентября 2020
-
23:59
-
23:54
-
23:51
-
23:42
-
23:23
-
23:15
-
22:51
-
22:42
-
22:40
-
22:14