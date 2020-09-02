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«Марсель» подписал экс-защитника «Интера» Нагатомо

«Марсель» подписал экс-защитника «Интера» Нагатомо
Футбол / Франция 0

«Марсель» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника сборной Японии Юто Нагатомо.

К провансальцам 33-летний футболист присоединился на правах свободного агента. Последним клубом Юто был «Галатасарай», цвета которого он защищал с 2018 года. За французскую команду игрок будет выступать под 25-м номером. Срок соглашения не уточняется.

Нагатомо также известен по игре за миланский «Интер» в период с 2011 по 2018 год. До перехода в стан «нерадзурри» защитник выступал за «Чезену» и «Токио». В сборную Японии вызывается с 2008 года. Всего за свою карьеру Юто завоевал пять трофеев: Кубок Джей-лиги, Кубок Италии, Кубок Азии и два титула чемпиона Турции.

В минувшем, досрочно завершённом сезоне «Марсель» занял второе место в турнирной таблице французской Лиги 1 и квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов.

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