«Барселона» согласовала контракт с Вейналдумом. «Ливерпуль» получит не более € 20 млн

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум с большой вероятностью продолжит карьеру в Испании.



Как сообщает Sport.es, 29-летний футболист уже дал согласие на переход в «Барселону» и даже согласовал с клубом трёхлетний контракт. Ожидается, что сине-гранатовые заплатят мерсисайдцам чуть более € 15 млн без учёта бонусов, а общая сумма трансфера составит не более € 20 млн.



Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» не сумел договориться о новом контракте с Вейналдумом. Действующее соглашение хавбека рассчитано до лета 2021 года. Трансферной целью «Барселоны» Жоржиньо стал после прихода на пост главного тренера каталонцев Рональда Кумана, отлично знакомого с ним по работе в сборной Нидерландов.



Вейналдум защищает цвета «Ливерпуля» с 2016 года, а ранее выступал за «Ньюкасл Юнайтед», ПСВ и «Фейеноорд».

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