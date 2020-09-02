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Профиль Дмитрия Градиленко обнаружен в базе службы такси

Профиль Дмитрия Градиленко обнаружен в базе службы такси
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко работает таксистом, сообщает журналист Максим Алланазаров в своём телеграм-канале.

«При вызове такси существует эффект сюрприза. Ожидание имени водителя всегда тревожно. Никогда не знаешь, приедет за тобой Исломчон или Камалбек. Сегодня мой друг вызвал машину и за ним приехал вовсе не представитель Средней Азии, а настоящий футбольный менеджер. Ну или, судя по всему, бывший. Чудны дела твои, господи», — написал Алланазаров, приложив фотографию профиля Градиленко из службы такси.

51-летний Градиленко в бытность футболистом выступал за такие известные клубы, как «Спартак», ЦСКА, «Ростсельмаш», «Торпедо» и «Локомотив» (Нижний Новгород). Летом 2019 года КДК РФС отстранил Градиленко от любой футбольной деятельности сроком на 1 год.

КДК на год отстранил от футбола Градиленко и Дышекова
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