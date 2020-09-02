Врио губернатора Дегтярёв поставил «СКА-Хабаровску» задачу выйти в РПЛ

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что задачей «СКА-Хабаровска» на сезон является выход в РПЛ.
«Вижу, что мы готовы к этому. Задачу выйти в РПЛ ставим, но понимаем, что в случае ее выполнения будем очень серьезно модернизировать стадион. Единственная проблема — плохое футбольное поле. Также есть вопрос по Западной трибуне, где подрядчик некачественно выполнил кровельные работы. Мы всё доделаем, а стадион после снятия всех ограничений будет заполняться полностью. Пока же вместимость арены после согласования с Роспотребнадзором составляет 10%.
Кстати, у клуба нет тренировочной базы. В Премьер-Лиге придется выходить совершенно на другие расходы и якорного спонсора. В случае успеха будем этот вопрос обсуждать. План есть, задачу по РПЛ ставим. Уже познакомился с командой и болельщиками. Команда очень крепкая и добротная, у неё огромный потенциал для развития. Мне нравится их игра. Хабаровские болельщики очень дружные, у них хороший настрой на матчах", — цитирует Дегтярёва «Р-Спорт».
После шести туров «СКА-Хабаровск» занимает 6-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 12 очков. Клуб выступал в Премьер-Лиге в сезоне-2017/2018.
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