Генеральный директор «Уфы» прокомментировал отсутствие Беленова в заявке сборной России
Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков поделился мнением о причинах отсутствия вратаря Александра Беленова в составе сборной России на предстоящие матчи Лиги наций.
«Сашу признали лучшим голкипером завершившегося чемпионата России. Конечно, последнее слово всегда за тренером, он отвечает за конечный результат. Если интересно моё мнение — место в сборной должны получать лучшие. Я читал комментарии, мол, Беленов действительно показывает хорошую игру, но возраст… Получается, «старому» Беленову — 33, а первому номеру сборной Гильерме — 34. Возраст тут явно ни при чём, тут что-то иное», – цитирует Шайбекова «БИЗНЕС Online».
Сборной России предстоит провести два матча Лиги наций – с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября).
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