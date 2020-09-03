ЭСК РФС: Скопинцев и Барриос были удалены по ошибке арбитра

Пресс-служба РФС сообщила об итогах заседания экспертно-судейской комиссии по итогам 4-го и 5-го туров Российской Премьер-Лиги.

Согласно решению ЭСК, в матче «Динамо» – «Зенит» (1:0) главный арбитр Станислав Васильев ошибочно удалил защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева на 71-й минуте матча. Кроме того судья ошибочно удалил полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса на 83-й минуте матча. При этом Васильев правильно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Динамо» на 46-й минуте матча.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщал, что петербургский клуб отправил запрос в экспертно-судейскую комиссию РФС из-за удаления Вильмара Барриоса и эпизода с падением Малкома. КДК РФС уже отменил удаление Скопинцева в матче с «Зенитом».