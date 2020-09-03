Юран — об отстранении арбитров: вся Европа над нами будет смеяться

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал отстранение от работы арбитров Василия Казарцева, Алексея Сухого и Владимира Москалёва.



«Если рассматривать последние требования футбольных клубов, то это вообще жуть! Команда требует прохождение судьи на полиграфе! Где это видано? Футбольный клуб — это не судейская структура. Вся Европа над нами будет смеяться! Это смешно настолько, что мы углубляемся не в футбольную составляющую, а в какую-то полицейскую. Это наложит негативный отпечаток на наш спорт. Это элементарное неуважение к судейскому корпусу и футбольной тематике. Глупость. В этом нужно разобраться, но убирать судей, которые сидят на VAR, работают в поле и так далее, на такой длительный срок — не могу понять. Все ошибаются, но выглядит это отстранение иронично», — приводит слова Юрана News.ru.

РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в матче со «Спартаком»