Хацкевич: я оказался прав, Соболеву за падение надо было давать «Оскар»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал решение ЭСК РФС по эпизоду с назначением пенальти в матче 5-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1).
«Ну что тут сказать. В том туре был похожий эпизод в матче «Динамо» — «Зенит». Имею в виду падение Малкома. Но там арбитр не увидел фола, не назначил ничего. В наши же ворота поставили пенальти за падение Соболева.
Ничего уже не изменишь. Я оказался прав. Соболеву за падение надо было давать «Оскар». Двигаемся дальше, готовимся к следующей игре. Счёт на табло. Но судьи тоже должны нести ответственность за решения, которые влияют на результат матча", — цитирует Хацкевича «Спорт-экспресс».
После матча Хацкевич заявил, что форвард «Спартака» Александр Соболев «так нырял, что ему надо дать «Оскар» за артистизм».
- 3 сентября 2020
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