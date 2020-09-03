Украина — Швейцария: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 3 сентября, состоится матч Украина — Швейцария. Встреча 1-го тура лиги А группового этапа Лиги наций пройдёт на стадионе «Арена Львов» во Львове, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу шведская бригада арбитров во главе с Андреасом Экбергом, помогать ему будут ассистенты Мехмет Чулум и Стефан Хальберг. Резервный арбитр — Каспар Шёберг.



В последний раз сборная Украины встречалась со сборной Швейцарии в ноябре 2010 года. Товарищеский матч проходил в Швейцарии на стадионе «Стад де Женев» и завершился со счётом 2:2. Голы забивали Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка и Александр Фрай, который оформил дубль.



Календарь Лиги наций сезона-2020/2021.