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Украина — Швейцария: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Украина — Швейцария: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Сегодня, 3 сентября, состоится матч Украина — Швейцария. Встреча 1-го тура лиги А группового этапа Лиги наций пройдёт на стадионе «Арена Львов» во Львове, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу шведская бригада арбитров во главе с Андреасом Экбергом, помогать ему будут ассистенты Мехмет Чулум и Стефан Хальберг. Резервный арбитр — Каспар Шёберг.

В последний раз сборная Украины встречалась со сборной Швейцарии в ноябре 2010 года. Товарищеский матч проходил в Швейцарии на стадионе «Стад де Женев» и завершился со счётом 2:2. Голы забивали Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка и Александр Фрай, который оформил дубль.

Календарь Лиги наций сезона-2020/2021.

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