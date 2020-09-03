Новый тренер «Оренбурга»: спонсоры из «Газпрома» недоумевали по поводу меня

Новый главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал своё назначение на пост наставника российского клуба.
«Спортивный директор Дмитрий Андреев — легенда клуба, он заботился обо мне, но ему приходилось защищать меня перед группой спонсоров из «Газпрома». Они задавались вопросом, почему он приглашает чеха на пост главного тренера.
Когда я прибыл в Россию, то девять часов провёл в ожидании паспортного контроля, потому что не было какой-то бумаги от Министерства спорта. Там не было автомата по продаже кофе или воды, только менялись охранники. Контракт, виза и все документы были оформлены за полтора месяца до этого момента, они были готовы с 10 июля! Ужасный дурдом, но теперь я воспринимаю это как свою победу. Я счастлив», — приводит слова Лички iSport.cz.
- 3 сентября 2020
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