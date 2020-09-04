Антон Шунин: как задумывали играть с Сербией, так и получилось

Вратарь сборной России Антон Шунин прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА с Сербией (3:1).
«Было непросто, была большая пауза и потом несколько дней, чтобы восстановиться после матча чемпионата России и подготовиться к Сербии. В первом тайме надо было время, чтобы сыграться, во втором — многое получилось. Как задумывали играть, так и получилось.
Узнал, что выйду в старте, сегодня утром. Была тренировка, после неё мне сказали об этом. Волнение всегда присутствует. Давно не виделись с ребятами, хотелось показать хорошую игру. Мне было комфортно с защитниками. Главное, что выиграли", — сказал Шунин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Во 2-м туре Лиги наций УЕФА сборная России встретится с национальной командой Венгрии. Матч состоится 6 сентября в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Начало встречи — в 19:00 мск.
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